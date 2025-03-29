Через політику Трампа 75% науковців думають залишити США, — дані опитування Nature

Про це повідомляє наукове видавництво Nature.

Масштабні зміни в науковій сфері США, які почала впроваджувати нова адміністрація президента Дональда Трампа, змушують багатьох науковців переглядати свої плани та кар’єру. Понад 1 200 вчених, які взяли участь в опитуванні Nature, тобто три чверті всіх респондентів, розглядають можливість виїзду зі США через потрясіння, що викликані політикою Трампа. Респонденти зазначають, що Європа та Канада були б одними з найкращих варіантів для переїзду.

Така тенденція відповідей була переважно серед молодих науковців. З 690 аспірантів, які взяли участь в опитуванні, 548 розглядали можливість виїзду; серед докторантів таку ж думку висловили 255 із 340.

Адміністрація Трампа суттєво скоротила фінансування наукових досліджень і зупинила значну частину проєктів, що фінансуються державою. Це все відбулося в межах загальнодержавної ініціативи зі зменшення витрат, яку очолює мільярдер Ілон Маск.

Як зазначає Nature, десятки тисяч державних службовців, зокрема багато науковців, були звільнені та згодом поновлені на роботі за рішенням суду, однак загроза нових масових звільнень залишається. Посилення імміграційного контролю та суперечки щодо академічної свободи створили атмосферу невизначеності та потрясінь, що впливає на всі аспекти наукової діяльності в США.