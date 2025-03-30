Окупаційна влада на ТОТ Луганщини ухвалила рішення про мобілізацію 18-річних

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«У так званій ЛНР уведено в дію указ щодо призову на військову службу юнаків 2007 року народження. Тобто тих, кому цьогоріч виповнилося або ще виповниться 18 років. Учорашніх та сьогоднішніх одинадцятикласників», — зазначив він.

До того ж заклади освіти контролювали облік юнаків, змушуючи їх ставати на військовий облік ще з 16-річного віку, забезпечуючи їх явку до до військкоматів.

Мобілізаційна кампанія офіційно розпочнеться 1 квітня і буде тривати до 31 липня.

«До речі, днями стало відомо про загибель на території України першого представника армії РФ 2007 року народження – у віці 18 років 1 місяця і 10 днів», — підсумував він.