У Литві знайшли тіла трьох солдатів США, які зникли під час військових навчань

Про це пише пресслужба Командування Збройних сил США у Європі та Африці.

31 березня у Литві знайшли мертвими трьох солдатів армії США, пошуки четвертого військового тривають.

«Вони зникли рано вранці 25 березня на своїй броньованій ремонтно-евакуаційній машині M88A2 «Геркулес» під час виконання завдання з ремонту і буксирування знерухомленої тактичної машини. Пошуки четвертого солдата тривають», — йдеться у дописі.

«Солдати, яких ми втратили в цій трагедії, були не просто солдатами — вони були частиною нашої родини. Наші серця переповнені скорботою, яка відлунює по всій Марнській дивізії, як на передовій, так і вдома», — сказав генерал-майор Крістофер Норрі.

Литовське міністерство оборони повідомило, що бронеавтомобіль знайшли у болоті та змогли витягнути через 6 днів після повідомлень про зникнення військових.

Зараз на місці працюють литовська поліція та американські слідчі.

Литва та США домовились, що американська сторона надасть інформацію про те, що сталось з військовими першою.

Водночас генеральна прокурорка Литви Ніда Грускен заявила про початок розслідування за фактом загибелі солдатів, які були на борту бронеавтомобіля, передає LRT.