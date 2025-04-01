Адміністрація Трампа розпочала масові звільнення в установах охорони здоров’я

Про це повідомляє Reuters.

Так, згідно з повідомленням, було звільнено Брайана Кінга, керівника Центру тютюнових виробів Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Водночас директор відділу нових лікарських засобів Центру оцінки та досліджень лікарських засобів FDA Пітер Стайн подав у відставку.

Звільнення Кінга і Штейна стало ще одним прикладом відставки вищого керівництва в усіх підрозділах FDA, включаючи відділи лікарських засобів, продуктів харчування, вакцин, медичних виробів і тютюнових виробів. Персонал також звільняється, і деякі співробітники, які перевіряють продукти, кажуть, що вони намагаються вкластися у встановлені терміни.

За словами одного зі співробітників FDA, працівники агентства мали пред’явити свої бейджі на вході в будівлю, а звільненим видали квитки і наказали повертатися додому.

Інші звільнені співробітники отримали у вівторок вранці електронні листи, в яких ішлося про те, що на їхнє звільнення не вплинули ані служба, ані робота, ані поведінка та що вони будуть негайно відправлені в адміністративну відпустку.

За інформацією іншого джерела, звільнення також торкнулися співробітників Національного центру охорони здоров’я навколишнього середовища, Адміністрації з питань зловживання психоактивними речовинами та психічного здоров’я, а також Національного центру з імунізації та респіраторних хвороб.

Як стверджує одне з джерел, під скорочення в Національному центрі охорони здоров’я США потрапила щонайменше одна людина, яка працювала над федеральними заходами реагування на спалахи кору.