НБУ не продовжуватиме обмеження у 150 тис. гривень на перекази з карти на карту

Про це повідомили на сайті НБУ.

Нацбанк України 1 квітня скасував місячний ліміт у 150 000 грн на вихідні перекази з картки на картку (P2P, C2C) для фізичних осіб у межах одного банку.

«Минулого року ми фіксували аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок введення регуляторних обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, та впровадження Меморандуму. Короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні — жовтні минулого року, також припинилася», — написали на сайті.

Також за час дії регуляторних обмежень: