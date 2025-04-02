НБУ не продовжуватиме обмеження у 150 тис. гривень на перекази з карти на карту

Про це повідомили на сайті НБУ.
Нацбанк України 1 квітня скасував місячний ліміт у 150 000 грн на вихідні перекази з картки на картку (P2P, C2C) для фізичних осіб у межах одного банку.
«Минулого року ми фіксували аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок введення регуляторних обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, та впровадження Меморандуму. Короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні — жовтні минулого року, також припинилася», — написали на сайті.
Також за час дії регуляторних обмежень:
- в Україні набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг», розроблений на основі законопроєкту № 11043, який передбачає збільшення штрафів за порушення платіжного законодавства;
- за координації банківських асоціацій було розроблено та підписано Меморандум про забезпечення прозорості на ринку платіжних послуг, до якого приєдналася переважна більшість банків, що обслуговують роздрібних клієнтів, а також ліцензовані надавачі платіжних послуг, які працюють з розрахунковими рахунками фізичних осіб;
- згідно з вказівками та порадами НБУ, банки та небанківські установи, що надають платіжні послуги, працюють над покращенням своїх систем моніторингу платіжних операцій;
- НБУ підготував концепцію реєстру осіб, чиї платіжні операції вимагають особливої уваги та контролю. У квітні цю ініціативу буде направлено до профільного комітету Верховної Ради для подальшого обговорення.
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