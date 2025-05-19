Зеленський розповів Венсу та Рубіо про «нереалістичні умови» Росії на переговорах

Президент Володимир Зеленський назвав «хорошою» зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі у неділю. Зокрема, він розповів про «нереалістичні умови», висувала Росія на переговорах у Стамбулі.

Джерело: Зеленський у Telegram, повідомляє «Європейська правда», пресслужба президента

фото ОП

Деталі: Під час зустрічі сторони обговорили перемовини в Стамбулі 15 травня, і Зеленський підтвердив, що Україна готова до «справжньої дипломатії» та закликає до «якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню».

«Також торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими», – перелічив глава держави.

Президент також наголосив на необхідності подальшого тиску на Росію, «доки вона не буде готова зупинити війну».

«І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру. Дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів», – підсумував Зеленський.

Як пізніше повідомила пресслужба президента, Зеленський поінформував Венса та Рубіо «про перемовини в Стамбулі та нереалістичні умови, які висунула Росія, для встановлення тривалого припинення вогню».

За його словами, низький рівень російської делегації свідчив про те, що вона не мала повноважень на ухвалення жодних рішень.

Президент також розповів про те, як Росія порушувала припинення вогню, яке сама ж і запропонувала. Зеленський наголосив, що все це свідчить про те, що у Москві не мають жодних намірів закінчувати війну, і саме тому потрібен тиск, який примусить Росію погодитися на повне, безумовне припинення вогню.

Окрему увагу було приділено реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США.

«Глава держави зазначив, що надіслав президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах», – йдеться в повідомленні.