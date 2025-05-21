Потрібен час, щоб зрозуміти, чи достатньо зусиль докладає Україна для припинення вогню, — Трамп

Про це Трамп сказав на заході в Овальному кабінеті, передає Інтерфакс-Україна.

На думку президента США Україна готова до припинення вогню й переговорів.

«Я сказав: українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів», — сказав Трамп.

Разом з тим, відповідаючи на запитання журналіста, чи робить Україна достатньо, щоб досягти припинення вогню, очільник США відповів, що йому треба більше часу, аби побачити, чи достатньо робить Київ для досягнення цієї мети, і зробити висновки.

«Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні «так», ні «ні». Я думаю, Зеленський – сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися», — зазначив Трамп.

Він додав, що для кращої відповіді йому потрібні два-чотири тижні й він сподівається, що «відповідь буде такою, що він (Зеленський, — ред.) хоче розв’язати цю проблему».