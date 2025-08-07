Трамп може провести зустріч з Путіним вже наступного тижня, але водночас погрожує новими санкціями

Міжнародні медіа 7 серпня зосередили увагу на можливій зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, яку можуть провести вже наступного тижня. Паралельно з цим, Трамп заявив про готовність запровадити додаткові обмеження для країн, що продовжують купувати російські енергоресурси, включно з Китаєм.

Трамп і Путін можуть зустрітися вже незабаром

Як повідомляє Reuters із посиланням на представника Білого дому, президент Трамп розглядає можливість особистої зустрічі з Володимиром Путіним вже найближчим часом. Це може стати першими переговорами чинних президентів США та Росії після саміту Джо Байдена і Путіна в Женеві у червні 2021 року — ще до масштабного вторгнення РФ в Україну.

Також наголошується, що лідери України та Росії — Володимир Зеленський і Володимир Путін — востаннє зустрічалися ще у 2019 році, і відтоді демонструють відверту ворожість.

Видання The New York Times додає, що під час телефонної розмови з європейськими лідерами в середу Трамп заявив про намір провести тристоронню зустріч із Путіним і Зеленським після двосторонньої з Путіним.

«Є всі шанси, що зустріч відбудеться найближчим часом», – повідомив журналістам Трамп. Прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт також підтвердила, що Росія висловила готовність до переговорів, а президент США відкритий до зустрічей як з Путіним, так і з Зеленським.

Контекстом для цих заяв стала зустріч Путіна зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, яку Трамп назвав «значним кроком уперед», хоча й утримався від терміну «прорив».

Санкційний тиск посилюється

Незважаючи на підготовку до зустрічі з Путіним, Трамп заявив про нові економічні заходи проти країн, які співпрацюють з Росією у сфері енергетики. Як пише CNN, президент США попередив, що покупців російських енергоносіїв чекають нові санкції, включаючи «вторинні мита».

«Це лише початок. Очікуйте багато нового. Ми готуємо серйозні кроки», – цитує видання заяву Трампа.

Зазначається, що з четверга набирає чинності 25-відсоткове мито на імпорт з Індії, і це частина більш масштабного плану, спрямованого на економічний тиск на Росію. Трамп встановив 8 серпня як дедлайн для Путіна, щоб почати шлях до миру, в іншому випадку США готові посилити санкції.

CNN наголошує, що ця стратегія є продовженням політики використання мит як важеля впливу — раніше Трамп застосовував їх для захисту внутрішнього виробництва та як інструмент тиску на інші держави. Тепер вторинні санкції мають змусити треті країни обирати: або відмовитися від співпраці з Росією, або потрапити під удар нових обмежень з боку США.