Опитування: більшість американців сумніваються в здатності Трампа ухвалити мудре рішення щодо війни РФ проти України

Напередодні саміту президентів США та Росії більшість громадян Сполучених Штатів не впевнені, що Дональд Трамп зможе ухвалити зважене рішення у питанні війни між Росією та Україною.

За результатами опитування, проведеного на початку серпня, майже 60% респондентів заявили, що вони «не надто впевнені» або «зовсім не впевнені» у здатності президента ухвалювати мудрі рішення щодо найбільш кривавого збройного конфлікту в Європі від часів Другої світової війни.

Серед демократів рівень довіри до Трампа значно нижчий, ніж серед республіканців. Водночас навіть у республіканському таборі зафіксовано зниження підтримки: 73% прихильників партії вважають, що Трамп «дещо» або «дуже впевнено» впорається з цим питанням, тоді як у липні 2024 року таких було 81%.

Думки американців щодо того, чи зобов’язані США допомагати Україні захищатися, розділилися майже порівну. Демократи значно частіше виступають за надання підтримки Києву, ніж республіканці.

Водночас порівняно з березнем менше американців вважають, що Трамп займає надто проросійську позицію. Це пов’язують із тим, що останніми місяцями він публічно почав жорсткіше критикувати дії Росії.