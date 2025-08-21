Корупція — головна причина, чому українці сумніваються в майбутньому України в ЄС

Українці, які не впевнені, що через 10 років Україна стане успішною країною-членом ЄС, найчастіше називають головною перепоною корупцію.

Респондентам, які вважали малоймовірним або сумнівалися у щасливому майбутньому України в Євросоюзі, ставили додаткове відкрите запитання — що саме викликає у них ці сумніви.

Найпоширенішою відповіддю було те, що в Україні надто розвинена корупція. Крім того, учасники опитування зазначали неефективність та незадовільну роботу влади, небажання самого ЄС приймати Україну, тривалість процесу відбудови, а також великі руйнування, спричинені війною.

Водночас 53% українців вірять, що через десять років країна стане процвітаючим членом Євросоюзу.