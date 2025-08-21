Укрзалізниця запускає додатковий поїзд Київ — Львів наприкінці серпня

Укрзалізниця повідомила про призначення додаткового рейсу між Києвом і Львовом у зв’язку з підвищеним попитом на подорожі. Додатковий поїзд №289/290 курсуватиме 25 та 29 серпня.
Розклад руху:
-
відправлення з Києва — о 06:08, прибуття до Львова о 13:23;
-
зі Львова — о 14:46, прибуття до Києва о 21:49.
Квитки вже доступні в офіційному застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та у касах вокзалів.
Раніше компанія також призначила додатковий поїзд №243/244 Київ — Львів (зі спальних вагонів з місцями для сидіння), а на вересень — додаткові рейси до Чопа та Ясіні.
