Чому День захисників і захисниць України тепер відзначають 1 жовтня: історія свята

Щороку українці вшановують тих, хто став на захист держави. Уже третій рік поспіль День захисників і захисниць України припадає на 1 жовтня, у день святкування Покрови.

Свято має довгу історію — від моменту здобуття незалежності дата та назва змінювалися кілька разів, поки воно не перетворилося на справжній загальнонаціональний день подяки тим, хто жертвує власним життям і спокоєм заради оборони країни.

Що відзначали 23 лютого

У 1999 році президент Леонід Кучма запровадив День захисника Вітчизни 23 лютого — у день, коли в СРСР святкували День радянської армії. Це свято існувало в Україні понад десять років і асоціювалося з масовою традицією дарувати подарунки чоловікам, а школярам — майбутнім «захисникам». Жінки в цей час уваги не отримували, адже 8 березня залишалося «їхнім днем».

Президент Віктор Ющенко намагався змінити традицію, пропонуючи робити акцент на Дні Збройних сил, однак більшість українців продовжували відзначати 23 лютого.

Чому вибрали 14 жовтня

У 2014 році, після початку війни з Росією, президент Петро Порошенко скасував радянську дату і встановив нове свято — День захисника України 14 жовтня, на Покрову. Цей день збігався також із Днем українського козацтва та річницею створення УПА. У 2015-му він став державним вихідним.

У 2021 році Володимир Зеленський підписав зміни, і відтоді дата отримала сучасну назву — День захисників та захисниць України, щоб підкреслити рівну участь жінок у захисті держави.

Перехід на 1 жовтня

У 2023 році ПЦУ та УГКЦ перейшли на Новоюліанський календар. Унаслідок цього Покрову почали святкувати 1 жовтня замість 14-го, тож і День захисників та захисниць перенесли на цю дату. Як і День козацтва.

Нині свято не є вихідним — через воєнний стан усі додаткові неробочі дні скасовані.

Інші дні пам’яті

В Україні визначено й інші дати для вшанування оборонців:

29 серпня — День пам’яті загиблих захисників України;

28 липня — День пам’яті захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули у полоні чи були страчені.

Також існують професійні військові свята й окремі дні пам’яті, присвячені різним родам військ.