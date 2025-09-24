«  
Літак із міністеркою оборони Іспанії піддався GPS-атакі біля Калінінграда

Під час перельоту до Литви військовий літак, на борту якого перебувала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, став ціллю GPS-атаки. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією, втручання у роботу навігації було нейтралізоване завдяки бортовій системі електронного захисту, що підтвердив представник Міністерства оборони Іспанії.

Інцидент стався над Балтійським морем у районі, що межує з російським Калінінградом.

Роблес прямувала до Литви для зустрічі з іспанськими військовими, які несуть службу в межах місії НАТО. Раніше цього року ВПС Іспанії розгорнули там вісім винищувачів Eurofighter.

