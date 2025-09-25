Туск дорікнув Трампу у спробі перекласти тягар відповідальності на Європу після його заяви про шанси України повернути території

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на слова президента США Дональда Трампа щодо можливості України відновити контроль над усіма своїми територіями. Політик заявив, що за цим оптимізмом стоїть прагнення Вашингтона зменшити власну участь у війні та перекласти обов’язок її завершення на Європу.

Про це він написав у соцмережі Х.

Туск назвав позицію Трампа «несподіваним оптимізмом» та «ілюзіями».

«Президент Трамп заявив, що Україна за підтримки ЄС здатна повернути всю свою територію. Але за цим надмірним оптимізмом ховається бажання знизити рівень залучення США й покласти відповідальність за припинення війни на Європу. Краще правда, ніж ілюзії», — зазначив польський прем’єр.