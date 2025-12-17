Європарламент підтримав поетапну відмову від російського газу

Про це повідомляється на сайті Європейського Парламенту.

Рішення підтримали 500 депутатів, проти висловилися 120, ще 32 утрималися від голосування.

«Це історична подія: ЄС робить гігантський крок до нової ери, вільної від російського газу і нафти. Нашими головними пріоритетами було максимально прискорити терміни заборони трубопровідного газу, заборонити довгострокові контракти на СПГ на рік раніше, ніж передбачалося, та запобігти обходу цих нових правил», – заявив депутат Європарламенту Вілле Нійністьо, представник комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики.

Нові правила також передбачають запровадження штрафів для операторів, які порушуватимуть регламент. Окрім цього, під час переговорів із данським командуванням у Раді ЄС депутати домоглися ширших зобов’язань з боку Єврокомісії.

«Під час переговорів з данським головуванням у Раді ЄС депутати Європарламенту наполягали на забороні всього імпорту російської нафти та домоглися від Європейської комісії зобов’язання представити відповідний закон на початку 2026 року, щоб фактична заборона набула чинності якнайшвидше, але не пізніше за кінець 2027 року», – йдеться в комюніке ЄП.