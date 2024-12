Електричний «Запорожець» обігнав Tesla розігнавшись до 100 км/год лише за 4,5 секунди Time оголосив претендентів на звання «Людина року 2024» » Тейлор Свіфт встановила рекорд, продавши квитків на $2 млрд Після 21 місяця гастролей американська попспівачка Тейлор Свіфт завершила свій Eras Tour, у рамках якого відіграла 149 концертів Про це пише The Guardian. 34-річна американська попзірка Тейлор Свіфт 8 грудня у Ванкувері відіграла останнє шоу, яке завершило її майже дворічний тур Eras Tour. Гастролі, під час яких співачка дала 149 концертів, побили рекорд. Eras Tour став найуспішнішим з комерційного погляду туром усіх часів, принісши більш ніж удвічі більше доходу, ніж попередній рекордсмен. Компанія Taylor Swift Touring підбила підсумки і оголосила, що сума доходу від гастролей склала понад $2 млрд. Попереднім рекордсменом був Елтон Джон, тур Farewell Yellow Brick Road якого приніс музиканту $939 млн. Окрім цього, досягнути такого показника Свіфт змогла завдяки значно меншій кількості шоу. Елтон Джон під час свого туру провів 330 концертів. Наразі нинішній тур Music of the Spheres гурту Coldplay перевалив за позначку в $1 млрд. Їхні концерти триватимуть до середини 2025 року, і музиканти зможуть конкурувати зі Свіфт. Eras Tour мав не тільки комерційний успіх, але й високу оцінку критиків. Свіфт виконувала пісні з усіх своїх альбомів на концертах, які тривали понад три з половиною години. Між частинами туру вона встигла створити та записати свій новий студійний альбом The Tortured Poets Department. Квитки в середньому коштували $204. Це відносно висока ціна для концертів. Попит на квитки був настільки високим, коли вони надійшли в продаж у листопаді 2022 року, що система Ticketmaster зазнала збою. Одномоментно на сайт здійснювалося 3,5 млрд запитів. Цифра понад $2 млрд не враховує значний прибуток, отриманий від продажу мерчу.